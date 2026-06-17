В Нижнем Тагиле после доноса депутата задержали студента, заказавшего пиццу под именем «Адольф Гитлер»

В Нижнем Тагиле на студента составили административный протокол о пропаганде нацистской символики (статья 20.3 КоАП) из-за того, что он заказал пиццу под именем «Адольф Гитлер». Студента задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Поводом для задержания стал донос депутата законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова. 15 июня в своем телеграм-канале он рассказал, что в торговом центре «Депо» в ресторане «Додо Пицца» молодой человек сделал заказ и написал имя «Адольф Гитлер».

«Все это происходило на глазах моего друга — участника . Я не представляю, какими силами он сдержался, чтобы не стукнуть его мордой об стол, но, считаю, для вас [правоохранительных органов] это вполне конкретный кейс. Молодой человек абсолютно не скрывался. На вопрос „Ты что делаешь?“ он ответил: „Я против войны, я это не поддерживаю, это моя позиция“», — написал Свалов.

Задержанный — студент строительного колледжа по имени Тимофей, он учится на электрика.

В МВД заявили, что студента задержали в колледже, «в своем поступке он тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое».

«Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником», — добавил представитель управления МВД.

Административная статья о пропаганде нацистской символики предусматривает арест до 15 суток, штраф до двух тысяч рублей или обязательные работы.