На ЕГЭ по английскому школьников начали спрашивать про День защитника Отечества и День народного единства

В письменную часть Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку добавили темы про День Победы, День России, День защитника Отечества и День народного единства, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на школьников и репетиторов.

В одном из вариантов предлагалось написать эссе на тему Дня Победы — описать историю праздника и рассказать, как его отмечают. Кроме того, в экзамене было письмо про День народного единства, в котором один из вопросов звучал так: «What does this holiday commemorate?». «Во-первых, есть люди, которые могут не знать истории. А во-вторых, слово „commemorate“ относится к уровню С1, чего не должно быть», — говорят школьники.

Репетиторы отмечают, что готовили учеников к сочинениям на разные темы: хобби, искусство, путешествия, транспорт, экологические проблемы, искусственный интеллект, карьера — но не ожидали, что на экзамене будут спрашивать об истории праздников.

В профильном сообществе во «ВКонтакте» педагоги пишут, что детям может быть сложно сориентироваться в стрессовой ситуации, к тому же, для рассказа о большинстве праздников уровень языка «должен быть явно выше, чем А2».

Одна из преподавательниц рассказала, что задала вопрос о происхождении и значении Дня народного единства нескольким взрослым людям. «Никто не смог дать вразумительный ответ. А ребенок в стрессовой ситуации, да еще и на иностранном языке тем более будет иметь сложности», — отмечает она.