В Крыму запретили ездить на мопедах и мотоциклах ночью. Потому что они похожи по звуку на беспилотники

На территории Крыма с 17 июня и до особого распоряжения запрещено ездить ночью на мопедах, мотоциклах и другом мототранспорте, сообщил назначенные РФ власти аннексированного полуострова.

Запрет будет действовать с 20:00 до 06:00. Основная его цель — «обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов».

Советник назначенного РФ главы Крыма Олег Крючков объяснил, что звуки мопедов мешают работе огневых групп, поскольку звуки моторов мототранспорта и беспилотников одинаковые.

«Есть несколько причин поговорить со своими детьми и объяснить: Звуки моторов мопедов глушат звук мотора беспилотника; враг вербует ваших детей для ночных поездок; пулеметы мобильных огневых групп работают ночью на звук мотора, ситуации могут произойти разные. Иногда трагические», — сказал Крючков.

Крым с начала полномасштабной российско-украинской войны атакуют беспилотники Украины. В последние недели они наносят удары по промышленным предприятиям, а также по бензовозам и грузовым автомобилям, перевозящим топливо на аннексированный полуостров. С 10 июня, после удара дрона по поезду Москва — Симферополь, в Крыму прекратили движение пассажирских поездов дальнего следования ночью.

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