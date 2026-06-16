В Индии на неделю заблокировали телеграм

Власти Индии до 22 июня заблокировали в стране мессенджер Telegram, сообщает Reuters. Ограничения введены в соответствии с законом, который дает правительству право блокировать доступ к сайтам и приложениям «в интересах суверенитета Индии».

По данным министерства образовании, телеграм использовали мошенники для обмана абитуриентов, собиравшихся сдавать национальный вступительный экзамен (NEET) для поступления в медицинские колледжи.

В правительстве Индии заявили, что блокировка мессенджера носит временный характер.

NEET — ключевой экзамен для поступления в медицинские колледжи Индии. В 2026 году он проводился 3 мая, его сдавали почти 2,28 миллиона человек по всей стране. Через несколько дней появились сообщения, что перед экзаменом произошла утечка вопросов к нему. Это вызвало недовольство и протесты родителей и абитуриентов.

Национальное агентство тестирования, отвечающее за проведение экзамена, признало его результаты недействительными. Новую сдачу экзамена назначили на 22 июня.

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