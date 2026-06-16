Российский корабль «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше

Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительный выстрел в сторону гражданской яхты под флагом Великобритании, которая приблизилась к нему примерно на расстояние 500 метров в проливе Ла-Манш.

По данным британского агентства Press Association, инцидент произошел около полудня между островом Уайт, принадлежащем Великобритании, и побережьем Нормандии.

Кому принадлежит яхта и почему она приблизилась к кораблю, неясно. В ходе инцидента никто не пострадал. Минобороны Великобритании сообщило, что «расследует» информацию о случившемся. В РФ инцидент не комментировали.

14 июня Великобритания перехватила танкер «Смиртос», который подозревается в принадлежности к российскому теневому флоту. Капитану судна предъявили официальные обвинения в обходе санкций. Великобритания впервые с начала российско-украинской войны перехватила танкер, связанный с РФ.