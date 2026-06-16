Правительство РФ предложило штрафовать маркетплейсы на сотни тысяч рублей за давление на продавцов

Минэкономразвития РФ разработало поправки, которые предусматривают штрафы до 400 тысяч рублей для маркетплейсов за ценовое давление на продавцов. Об этом сообщил Forbes.

Сумма штрафа будет зависеть от тяжести нарушения. Так, за нарушения технического характера штрафы для маркетплейсов составят от 20 до 50 тысяч рублей. За серьезные нарушения (ограничение доступа к личному кабинету или систематическое нарушение сроков рассмотрения жалоб) штрафы будут достигать 500 тысяч рублей.

В поправках отдельно пропишут защиту продавцов от ценового давления маркетплейсов. Платформы будут обязаны предоставить продавцу возможность ставить запрет на снижение цен на его товары за его же счет. Также устанавливается ответственность за воздействие на продавцов из-за отказа от скидок — например, снижение рейтинга селлера, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа. За эти действия маркетплейсам будет грозить штраф до 400 тысяч рублей.

В Минэкономразвития назвали это «прямым ответом на многолетние жалобы малого бизнеса».

Если закон будет принят, то его основные части о штрафах начнут действовать с 1 октября 2026 года.

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