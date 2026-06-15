В Туле трое погибших в результате атаки украинских беспилотников. Более 120 дронов атаковали 12 областей России
Источник: Дмитрий Миляев
Украинские беспилотники атаковали Тульскую область, есть погибшие, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По его словам, атаке подвергся жилой сектор городского округа Тула. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский повреждены частные жилые дома.
В результате атаки погибли три человека. Еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок, добавил Миляев.
В Минобороны России сообщили, что силы ПВО перехватили в течение ночи 123 украинских беспилотника над 12 областями, включая московский регион. Дроны также были сбиты над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.