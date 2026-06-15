В Туле трое погибших в результате атаки украинских беспилотников. Более 120 дронов атаковали 12 областей России

Украинские беспилотники атаковали Тульскую область, есть погибшие, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По его словам, атаке подвергся жилой сектор городского округа Тула. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский повреждены частные жилые дома.

В результате атаки погибли три человека. Еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок, добавил Миляев.

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО перехватили в течение ночи 123 украинских беспилотника над 12 областями, включая московский регион. Дроны также были сбиты над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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