В Свердловской области составят поименный список погибших на войне с Украиной

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании поименного списка захороненных в регионе солдат, погибших на войне с Украиной и при других боевых действиях — в том числе в афганской и чеченской войнах. На документ, подписанный еще 11 июня, обратил внимание «Коммерсант».

Список разместят в интернете, для его составления создадут муниципальные комиссии. Формированием списка займется Центр патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского, который входит в структуру департамента молодежной политики региона.

Данные в список будут направлять ежегодно в срок до 1 марта. Согласно указу, к информации о каждом погибшем будут прилагаться данные о его наградах и справка о нем. На основании этой информации погибшему могут поставить памятник, создать мемориальную табличку, присвоить его имя географическому объекту, установить памятную дату.

«Медиазона» вместе с «Русской службой Би-би-си» и командой волонтеров к 15 июня подтвердила гибель на войне с Украиной 6990 военных из Свердловской области.

Согласно подсчетам «Медузы» и «Медиазоны», за четыре года войны России с Украиной погибли 352 тысячи российских солдат.

Минобороны РФ последний раз сообщало общее число погибших российских военнослужащих на войне с Украиной в сентябре 2022 года — 5937 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя, почему такие данные больше не публикуются, говорил, что «закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеют место».

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