В Польше убит художник-акционист Семен Скрепецкий. Он рисовал карикатуры на Путина, Лукашенко и Навального

Российский художник Семен Скрепецкий убит в польском городе , сообщили местные издания Podlaski.info и wPolsce24. Одним из первых об убийстве художника сообщил белорусский оппозиционный телеграм-канал DzikMedia.

Друг Скрепецкого подтвердил изданию Astra, что художника убили в Польше.

Архив Семена Скрепецкого

Полиция официально не называет имени убитого, сообщив лишь, что это 44-летний гражданин России. По данным ведомства, его застрелили на парковке у одного из жилых комплексов города.

Телеканал wPolsce24 передает, что убийца несколько раз выстрелил в художника с близкого расстояния. Прибывшим на место врачам спасти Скрепецкого не удалось. После убийства полиция перекрыла улицы и выезды из города, а также взяла под охрану школы и детские сады, где могли быть дети убитого.

Телеканал утверждает, что предполагаемых убийц, скорее всего, было двое. Одного из них задержали возле белорусского консульства в Бяла-Подляске. По неофициальным данным, это гражданин Беларуси.

По информации DzikMedia, убийц художника на место преступления привез таксист из Беларуси. Когда ему стали угрожать пистолетом, он испугался и попытался сбежать на территорию консульства Беларуси.

Неясно, имеют ли в виду wPolsce24 и DzikMedia одного и того же человека. Официально полиция сообщает, что преступника все еще ищут.

Семен Скрепецкий (настоящее имя Роберт Кузовков) — уроженец Алтая, который известен карикатурами на политиков. Он рисовал ироничные портреты Владимира Путина, Александра Лукашенко, Рамзана Кадырова и Алексея Навального. Скрепецкий также критиковал власти Украины и попал в украинскую базу «Миротворец», отмечают «Важные истории». Одна из последних акций художника прошла 12 июня. В день России он приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. С 2021 года художник жил в Польше.