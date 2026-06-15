В Калифорнии упал стратегический бомбардировщик B-52

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии, сообщила пресс-служба базы.

О последствия аварии не сообщается. На авиабазе отметили, что экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия. Пока неясно, есть ли пострадавшие.

После аварии над авиабазой Эдвардс виден большой столб дыма, сообщает CNN. Взлетно-посадочная полоса закрыта, заявили на базе.

B-52 Stratofortress — американский многоцелевой стратегический бомбардировщик. Его разрабатывает компания Boeing. Самолет предназначен для ядерных и обычных ударов большой дальности. Для управления необходим экипаж из пяти человек. Всего у США 76 таких бомбардировщиков. Эти самолеты использовались в том числе во время американских ударов по Ирану.