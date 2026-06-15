В Армении освободили из-под стражи математика Михаила Вербицкого. Но покинуть страну он не может

Математика Михаила Вербицкого, задержанного 12 июня в аэропорту Еревана, освободили из-под стражи. Об этом рассказал «Радио Свобода» адвокат Ваче Симонян.

По его словам, Вербицкого освободили из-за того, что российская сторона не направляла запрос в прокуратуру Армении о его аресте.

При этом Вербицкий, у которого есть билет в Израиль, не сможет покинуть Армению. Адвокат пояснил, что это связано с предъявленными в России обвинениями.

«Меня арестовали прямо в аэропорту, надели наручники и отвели за решетку в следственный изолятор. Сначала ничего не говорили, потом сказали, что перевезут в Россию. Меня арестовали, потому что Россия меня ищет. Я знал об этом, но не предполагал, что меня арестуют, если я приеду в Армению», — рассказал изданию сам Вербицкий.

В России Вербицкий с января 2025 года внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По словам жены Вербицкого Юлии Фридман, в России на математика завели два уголовных дела — о «дискредитации» армии и об «оправдании терроризма». Дело о терроризме, по ее словам, появилось из-за того, что математик ставил под сомнение методы расследования в «Крокус Сити Холле».

Михаил Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Он известен как блогер и создатель «Тифаретника» — платформы, аналогичной «Живому журналу». В интервью «Холоду» он рассказывал, что уехал из России еще в 2015 году и живет в Рио-де-Жанейро, где занимает профессорскую позицию в Национальном институте математики.