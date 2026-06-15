Режиссер Александр Сокуров написал открытое письмо главе правления Союза кинематографистов России и президенту Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) Никите Михалкову, в котором попросил посодействовать снятию цензуры с ряда фильмов.

Для меня как кинематографиста, режиссера, развитие киноязыка и визуальной эстетики всегда было важнейшей, если не единственной, задачей.

К сожалению, последние несколько лет систематические цензурные запреты в мой адрес исключают возможность продолжения профессионального развития.

К сожалению, с подобной проблемой сталкиваюсь не только я.

Предлагаю Вам ознакомиться со списком фильмов, запрещенных Минкультом для демонстрации на территории нашей страны. Список этот неполный, информация о фильмах взята из доступных мне источников.

Никто в России не располагает такими властными возможностями, как вы.

Если Вы сочтете возможным помочь вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы вам очень благодарен.

Режиссер привел список фильмов, которые не были допущены к прокату в России. В этом списке 37 картин, в числе которых — «Солнце», «Сказка» и «Русский ковчег» самого Сокурова, а также «Дау» Ильи Хржановского, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Айта» Степана Бурнашева и другие.

Вместе с этим в письме Сокуров поблагодарил ММКФ за возможность показа его последней работы — картины «Записная книжка режиссера».

Письмо датировано 18 апреля. Сам Сокуров рассказывал, что на церемонии ММКФ во время представления своего фильма «Записная книжка режиссера» передал Михалкову письмо «с предложением обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в российском кино», но текст его не публиковал.

Михалков в своем телеграм-канале заявил, что на первое письмо Сокурова он не ответил, потому что сам режиссер сказал, что не ждет от него ответа.

«Что же касается второго его письма, то тут, как мне кажется, вообще произошла какая-то ошибка. В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к господину Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», — написал Михалков.

В 2023 году в России запретили фильм Александра Сокурова «Сказка» — о том, как Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в аду. После этого Сокуров говорил, что в стране создаются «невозможные для жизни и работы условия», в которых он не может снимать и преподавать. Его следующую работу, пятичасовую хронику «Записная книжка режиссера», основанную на дневниках, которые режиссер вел в течение всей жизни, показали на Московском Международном кинофестивале 2025 года.

Сокуров неоднократно заявлял о цензуре в кино и литературе в России, а также выступал в поддержку политзаключенных и критиковал преследование тех, кого российские власти объявляли «иноагентами» — в том числе на заседаниях президентского Совета по правам человека.

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