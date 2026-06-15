Армения проведет военные учения вместе с США, Францией и Грецией

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Армении пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 с участием стран НАТО, сообщило минобороны страны.

В учениях примут участие военные миротворческой бригады ВС Армении (250 участников), сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас (58 участников), а также военные Франции (24 участника) и Греции (11 участников).

Участники Eagle Partner-2026 отработают «навыки подготовки и выполнения миротворческих задач». Цель учений — повышение уровня взаимодействия подразделений, обмен передовым опытом, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

Учения в четырехстороннем формате проводятся впервые, отмечает «Интерфакс». Ранее в учениях Eagle Partner участвовали только Армения и США. Первые такие учения прошли в сентябре 2023 года.

Совместные военные учения Армении и стран НАТО пройдут на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой.

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