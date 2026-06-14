Власти Петербурга разработали меры для «подстраховки» туристов во время отключений мобильного интернета, рассказал в интервью ТАСС губернатор города Александр Беглов.

Среди таких мер, которые «уже принимаются» властями и представителями туристического бизнеса, Беглов назвал бумажные карты и путеводители.

«В павильонах Городского туристско-информационного бюро гостям расскажут о работе транспорта, дадут бумажные карты и путеводители, просто сориентируют. Сотрудники мобильной информационной службы Ask Me также раздают карты гражданам и отвечают на вопросы», — заявил губернатор. Так он ответил на вопрос о меры для «подстраховки» туристов во время отключений связи.

Власти также уже отправили заявку, чтобы городской туристский портал Visit Petersburg вошел в так называемый белый список. Это перечень сайтов, которые работают в России во время блокировок интернета.

Туристам, по словам Беглова, могут помочь в городском контакт-центре: туда можно позвонить или написать в чат-бот в мессенджере «Макс». А во время отключений интернета, утверждает он, в Петербурге есть альтернатива — общегородская сеть бесплатного Wi-Fi SPB_Free.

Петербургское издание «Бумага» проверяло точки городского вайфая в декабре прошлого года и марте этого. Журналисты обнаружили, что во многих отмеченных на карте администрации Петербурга точках сеть SPB_Free найти не удалось, а там, где она была, интернет был медленным.

В Петербурге и Ленинградской области, как и во многих других регионах России, власти регулярно блокируют мобильный интернет. Они объясняют ограничения мерами безопасности на фоне атак украинских беспилотников. По подсчетам «Бумаги», в период с 1 марта по 21 мая в Петербурге и Ленобласти 34 дня ограничивали мобильный интернет.

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