В четырех поселках Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех сельских поселениях Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного, сообщила администрация муниципалитета.

Режим ЧС действует на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.

Дамбу прорвало 3 июня. В результате прорыва оказались затоплены сельскохозяйственные угодья. Власти эвакуировали жителей трех населенных пунктов.

Сейчас вода из-за прорыва дамбы реки Кубань продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал. Всего в Крымском районе под водой находятся более четырех гектаров сельскохозяйственных земель, в основном с посевами пшеницы.

Местные власти также предупреждают об угрозе затопления домов в станице Троицкой, где живут больше шести тысяч человек. Жителей оповестили о возможной эвакуации.

Из-за сильных дождей с 12 июня топит и Краснодар, отмечают «7×7». Власти Кубани отчитались, что в Краснодаре, Лабинске и Калининском районе коммунальные службы откачивают воду с подтопленных территорий. Всего в этих районах оказались подтоплены 108 придомовых территорий и 84 жилых дома, где оказались затоплены в том числе подвалы.