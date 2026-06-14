Трамп поговорил по телефону с Путиным и с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Во время 55-минутной беседы Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию, в том числе войну США и Ирана и ее возможное скорое завершение.

Путин поздравил лидера США с 80-летием. Тот ему сообщил, что российский президент был первым из иностранных лидеров, кто позвонил ему сегодня, утверждает Ушаков.

Трамп выступил за прекращение российско-украинской войны, а также, по словам помощника президента РФ, выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

Путин заявил Трампу, что, если президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи с ним, то пусть приезжает в Москву. Кроме того, президенты РФ и США договорились, что спецпосланники Трампа и переговорщики со стороны США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — в ближайшее время снова приедут в Россию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что поговорил по телефону с Трампом и поздравил его с днем рождения. По его словам, они с лидером США подробно «обсудили многие ключевые вопросы, в том числе, конечно же, мир».

«Мы обсудили, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите », — добавил Зеленский.

Позже президент Украины добавил, что договорился с Трампом о встрече. Неясно, будет ли это встреча один на один или переговоры в рамках саммита «Большой семерки» во Франции с участием других лидеров.

Трампу 80 лет

Трампу — 80 лет Президент США слушает совещания с закрытыми глазами, а в личных разговорах отмечает хорошую форму ровесников. Темы возраста и смерти для него «некомфортны» — The New York Times

Трампу 80 лет

Трампу — 80 лет Президент США слушает совещания с закрытыми глазами, а в личных разговорах отмечает хорошую форму ровесников. Темы возраста и смерти для него «некомфортны» — The New York Times