Певец Оливер Три и еще пять человек погибли при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро

Американский певец Оливер Три (Oliver Tree) погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо дос Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро, сообщает CNN Brazil со ссылкой на полицию.

Оливер Три Jeremychanphotography / Getty Images

Всего в авиакатастрофе погибли шесть человек. Пятеро из них, включая музыканта и аргентинского ютьюб-блогера Гаспара Прима, находились в одном вертолете. В другом был только пилот.

После столкновения вертолеты упали на парковку электромобилей. Загорелись не менее 20 машин. Причины столкновения пока неизвестны.

Оливер Три (настоящее имя Оливер Три Никелл) — автор хитов «When Iʼm Down», «Life Goes On», «Alien Boy» и «Hurt». Ему было 32 года. Он находился в Рио-де-Жанейро в рамках мирового турне.