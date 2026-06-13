Украинские беспилотники атаковали морской порт Темрюк в Краснодарском крае. Погиб один человек, трое ранены

Украинские дроны в ночь на 13 июня нанесли удар по морскому терминалу в Темрюкском районе. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, погиб один человек, трое получили ранения.

В результате падения обломков, написал Кондратьев в своем телеграм-канале, начался пожар, его тушат почти 100 человек и 30 единиц техники.

По данным украинского канала Exilenova+, был атакован портовый комплекс «Таманьнефтегаз», на территории которого возникли два пожара.

Комплекс «Таманьнефтегаз» — один из крупнейших на юге России по перевалке сжиженных углеводородов.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 13 июня удалось сбить 177 украинских беспилотников над 13 регионами России и аннексированным Крымом. Днем ранее российские военные отчитывались о 231 сбитом за ночь беспилотнике.

Читайте также

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?

Читайте также

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?