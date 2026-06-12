Зеленский исключил русский из списка языков, подлежащих защите как языки меньшинств

Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из списка тех, к которым Украина применяет положения Европейской региональных языков или языков меньшинств, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он назвал это важным решением для «защиты украинского языкового пространства» и выполнения Киевом «европейских обязательств». «Язык государства-агрессора не может пользоваться механизмами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ», — заявил Стефанчук.

Присоединившиеся к Европейской хартии о защите языков страны сами должны были определить список языков при ратификации документа, поясняет «Европейская правда». Изначально в Украине русский был включен в этот список. В декабре 2024 года в Верховную раду внесли (а через год приняли) закон об уточнении перевода хартии и изменении списка — из него исключили русский и несуществующий молдавский.