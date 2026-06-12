Умер Дэвид Хокни — британский художник, который считается одним из самых влиятельных в искусстве XX-XXI веков.

О смерти художника сообщила его пресс-секретарь Эрика Болтон. Через месяц ему должно было исполниться 89 лет. По словам Болтон, Хокни «мирно скончался у себя дома».

Художник родился и вырос в Великобритании, но значительную часть жизни провел в США. Его причисляют как к американскому поп-арту, так и к Лондонской школе; оба направления так или иначе связаны с возвращением к , которое в середине XX века считалось «немодным».

Самая известная картина Хокни — «Портрет художника» 1972 года, где изображены двое мужчин: один плавает в бассейне, другой (Питер Шлезингер, художник и возлюбленный автора) за ним наблюдает. В 2018 году ее продали с аукциона Christieʼs за 90,3 миллионов долларов: это по сей день самая высокая аукционная цена на картину, чей автор на момент продажи еще не умер.

«Портрет художника» Belinda Jiao / PA Images / Getty Images

Другие знаковые работы художника — «Питер выбирается из бассейна Ника» (1966) и «Всплеск» (1967).

«Питер выбирается из бассейна Ника» и «Всплеск» Jack Taylor / Getty Images

У Хокни была репутация живого классика; в 2025 году у него прошла большая ретроспектива в Париже, в фонде Louis Vuitton, которая стала одним из самых заметных событий европейского арт-мира в этом десятилетии. Художник до конца жизни осваивал новые техники, например, в 2019-м он принялся рисовать пейзажи Нормандии на айпаде.

Хокни известен еще и как исследователь искусства: в 2001 он и физик Чарльз М. Фалько выступили с гипотезой, что мастера Ренессанса использовали в своей работе камеру-обскуру и другие оптические инструменты — никак иначе подобного реализма добиться было невозможно.