SpaceX провела крупнейшее в истории IPO. Компанию оценили в 1,77 триллиона долларов

Компания SpaceX Илона Маска провела первичное размещение акций (IPO). Всего было размещено 555,6 миллиона обыкновенных акций по цене 135 долларов за штуку — на общую сумму 75 миллиардов долларов. Вся компания, таким образом, была оценена в 1,77 триллиона долларов.

Reuters отмечает, что IPO на 75 миллиардов долларов — крупнейшее в истории. Предыдущий рекорд установила компания Saudi Aramco, выходившая на биржу в 2019 году.

Аналитики отмечают, что окончательную оценку выхода компании Илона Маска на биржу пока давать преждевременно. «Настоящей проверкой будет то, как рынок переварит IPO в течение следующих нескольких недель», — подчеркнул Адам Сархан, исполнительный директор 50 Park Investments в Нью-Йорк

Торги акциями SpaceX начнутся на бирже Nasdaq в пятницу, 12 июня.

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