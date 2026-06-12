В Петербурге и окрестностях города ввели запрет на полеты частных вертолетов, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Сотрудники одного из аэроклубов говорят, что воздушное пространство закрыли из-за «такой обстановки в стране» — никакая малая авиация не должна находиться в небе из-за усилившихся атак украинских беспилотников.

По данным «Осторожно, новости», небо закрыли до 15 июня, но запрет могут продлить. В аэроклубе считают, что ограничения продлят минимум до 18 июня.

Запрет предполагает, что над Петербургом больше не могут летать прогулочные вертолеты, на которых организовывали однодневные туры — теперь они вынуждены облетать город.

В конце мая стало известно, что с июня в московской воздушной зоне вводится запрет на полет малой авиации на высотах до 5100 метров. Эта зона охватывает почти всю территорию центральной России до границы с Беларусью на западе и с петербургской полетной зоной на севере. До какого момента будет действовать запрет, неясно, однако пилоты и эксперты опасаются, что это приведет к исчезновению малой авиации и уничтожению отрасли.

Читайте также

«Исключит ли эта мера френдли-фаер? Конечно, нет» Минобороны хочет закрыть небо над европейской частью России для малой авиации — чтобы было проще сбивать дроны. Пилоты уверены, что запрет разрушит отрасль и авиаспорт

Читайте также

«Исключит ли эта мера френдли-фаер? Конечно, нет» Минобороны хочет закрыть небо над европейской частью России для малой авиации — чтобы было проще сбивать дроны. Пилоты уверены, что запрет разрушит отрасль и авиаспорт