Бывшему президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет к пожизненному сроку

Суд в Сеуле признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля виновным в том, что он отдал приказ о запуске беспилотников на территорию КНДР в октябре 2024 года. Таким образом, пришел к выводу суд, он хотел создать предлог для военного положения, которое объявил в декабре того же года.

По этому делу суд приговорил Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы. Обвинение просило для него 25 лет тюрьмы.

В октябре 2024 года власти Северной Кореи обнаружили обломки беспилотника, запущенного со стороны соседнего государства. 3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, объяснив его необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». В тот же день парламент отменил это решение.

Вскоре парламентарии проголосовали за импичмент президента. Юн Сок Ёля отстранили от власти, а затем арестовали. В феврале 2026-го его приговорили к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в организации мятежа. Юн Сок Ёль обжаловал этот приговор.

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