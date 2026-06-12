Аэропорты России начали предупреждать об ограничениях на заправку самолетов

Некоторые аэропорты РФ начали предупреждать об ограничениях на заправку самолетов, пишет профильный телеграм-канал «Авиационная антресоль».

Соответствующие уведомления появились в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани, Нижнего Новгорода и других городов.

Так, в одном из уведомлений аэропорта Астрахани говорится, что там обеспечивают заправку самолетов только в объеме, предусмотренном планом полета.

«Авиационная антресоль» подчеркивает, что подобные ограничения не снижают безопасность полетов — заправка в любом случае выполняется в необходимом количестве, включая требуемый в целях безопасности объем запасного топлива.

Однако, делает вывод телеграм-канал, это может быть косвенным сигналом о сокращении доступности авиационного топлива в России.

Авиакомпании по всему миру опасаются дефицита авиатоплива из-за перекрытия Ормузского пролива. В Европе многие перевозчики уже начали сокращать полетные программы на лето и повышать цены.

Власти РФ с 1 июня на полгода ограничил экспорт авиакеросина. При этом в Минтрансе подчеркивают, что «на текущий момент никакого дефицита нет».

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