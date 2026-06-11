Власти Белгородской области заявили, что с начала войны в регионе погиб 541 мирный житель

В Белгородской области с начала полномасштабной российско-украинской войны погиб 541 человек. Об этом в интервью региональному отделению «России 24» заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По словам Шуваева, еще 3928 жителей Белгородской области получили ранения.

Всего, по подсчетам властей, регион подвергся более чем 55 тысячам обстрелов со стороны ВСУ.

В последний раз официальные данные об общем количестве жертв в Белгородской области тогдашний губернатор Вячеслав Гладков приводил в мае 2025 года. Тогда он сообщал о 320 погибших и 2,5 тысячи раненых.

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