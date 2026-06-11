В Пентагоне заблокировали несколько этажей из-за «инцидента с опасными материалами»

Обновлено. Источники CNN сообщили, что тревога оказалась ложной.

В штаб-квартире министерства обороны США в Арлингтоне заблокированы несколько этажей и коридоров из-за «инцидента с опасными материалами», пишет CNN со ссылкой на три источника.

По словам собеседников, в комплексе Пентагона изолированы с четвертого по седьмой коридоры на этажах со второго по пятый. Персонал оттуда эвакуировали. Еще один источник рассказал, что находящиеся в здании сотрудники полиции одеты в противогазы и полные комплекты химической защиты.

В сообщении, разосланном службой безопасности Пентагона, говорится, что была обнаружена «проблема с качеством воздуха» и требуется дополнительная проверка, которая может занять от одного до двух часов.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что внутренние системы здания зафиксировали «проблему с качеством воздуха». «Министерство выполняет стандартные протоколы защиты, включая распоряжение оставаться на местах в затронутой зоне», — сказал Парнелл.

В сообщении пожарно-спасательной службы Арлингтона говорится, что группа по работе с опасными материалами задействована в Пентагоне и помогает службе Пентагона реагировать на инцидент с потенциально опасным веществом.