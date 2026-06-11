В Москве арестовали вице-губернатора Новосибирской области. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков

Бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, сотрудники ФСБ задержали Петухова в Москве, где он находился в командировке. Источники рассказали, что чиновника задержали с «небольшой партией» наркотиков, которую он якобы приобрел для себя, «но в номере гостиницы было обнаружено еще несколько пакетиков с наркотиками».

Петухов, как утверждается, признал вину. Лефортовский районный суд отправил его в СИЗО № 7 «Капотня». Когда именно был назначен арест, не уточняется.

Судя по публикации «Коммерсанта», на момент задержания Петухов еще занимал должность вице-губернатора. 8 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об увольнении Петухова.

Юрий Петухов был назначен первым вице-губернатором в 2015 году. Он отвечал за решения в сфере государственного строительства и кадровой политики, а также избирательные кампании. «Коммерсант» называл его главным куратором внутренней политики Новосибирской области.