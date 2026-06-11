В московский суд в один день поступили 12 протоколов о «злоупотреблении свободой СМИ». В том числе на «Коммерсант» и Rambler

В мировой суд в Таганском районе Москвы за один день 8 июня поступило 12 протоколов по административной статье о злоупотреблении свободой СМИ. Внимание на это обратила «Медиазона».

Протоколы составлены в том числе на газету «Коммерсант», которой вменяют распространение «недостоверной общественно-значимой информации» и на медиахолдинг , который подозревается в распространении информации об экстремистской организации.

Также протоколы составлены на нескольких физических лиц, среди которых главный редактор RusNews Сергей Айнбиндер, главный редактор «Московских новостей» Александр Березкин и журналистка Елизавета Серьгина, которую связывают с каналом «Беспощадный пиарщик».

Первые заседания по протоколам назначены на 29 июня и 1 июля. Какие конкретные эпизоды вменяют СМИ и журналистам, неясно.

За распространение «недостоверной общественно-значимой информации» СМИ могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Штраф за распространение данных об экстремистской организации ограничен 50 тысячами рублей.