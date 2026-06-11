ВСУ нанесли удары по оккупированной части Херсонской области. Повреждены мосты, ведущие в Крым

ВСУ в ночь на 11 июня атаковали мосты, которые связывают аннексированный Крым с Херсонской областью. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор окуппированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, под атаку попали мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.

Сальдо заявил, что мосты получили повреждения.

«Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно», — заключил он.

Украинские военные во второй половине мая усилили удары по трассам, ведущим в Крым, что привело, в числе прочего, к дефициту топлива на аннексированном полуострове. За последние дни ВСУ, в частности, дважды атаковали Чонгарский мост, связывающий Крым с Херсонской областью. Движение по мосту закрывали.

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