Над регионами России и Крымом сбили более 300 украинских дронов. В Краснодарском крае поврежден жилой дом, на НПЗ произошел пожар

Украинские беспилотники в ночь на 11 июня атаковали Краснодарский край, обломки дронов попали в многоквартирный жилой дом в Краснодаре, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Из-за падения обломков в доме произошел пожар. Два человека пострадали.

В Северском районе зафиксированы повреждения нескольких частных домов, пострадал один человек.

В оперштабе Краснодарского края также сообщили, что беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, там произошел пожар, который уже потушили.

Astra, проанализировав опубликованные в соцсетях видео и фотографии, пишет, что поврежденный жилой дом находится менее чем в двух километрах от двух военных предприятий и в трех километрах от военного аэродрома.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских дронов. Беспилотники сбили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, аннексированным Крымом, Черным и Азовским морями.