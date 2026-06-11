Власти Франции и Германии обсуждают варианты реформы созданной 15 лет назад дипломатической службы Евросоюза, чтобы повысить эффективность реагирования блока на геополитические кризисы, пишет Financial Times.

По словам пяти источников издания, один из вариантов предполагает лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас и ее ведомства — Европейской службы внешних связей (EEAS) с бюджетом в один миллиард евро в год. В таком случае эти полномочия вернут Еврокомиссии и странам-членам ЕС.

«Очевидно, что [EEAS] работает не так, как должна в сегодняшнем мире. Она дисфункциональна. Проблема носит структурный характер, а значит, саму структуру необходимо перестроить», — говорит один из собеседников FT.

В частных беседах представители европейских стран отмечают, что функции EEAS, национальных министерств иностранных дел и директоратов по внешним связям при Еврокомиссии и Евросовете дублируют друг друга и испытывают нехватку координации. Эти претензии усилились из-за того, что Кая Каллас, по мнению некоторых собеседников, слишком часто высказывает собственную позицию по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и выдвигает предложения, которые еще не были одобрены европейскими столицами.

При этом чиновники подчеркивают, что анализ возможных вариантов реформы пока носит предварительный характер. Представитель Каллас заявил Financial Times, что глава евродипломатии «полностью сосредоточена на выполнении своего мандата», и дальнейшее укрепление Европейской службы внешних связей является важной частью этой работы.

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