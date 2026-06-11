ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) временно приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

Решение связано с тем, что Россия не выполнила решение Спортивного Арбитражного суда (CAS).

Речь идет о деле, которое началось в 2024 году. Как напоминает «Коммерсант», тогда ФИДЕ по жалобе Украинской шахматной федерации на два года лишила российскую организацию членства из-за того, что ФШР вела «активную деятельностью» на оккупированных территория Украины. Российская сторона оспорила это решение и в итоге ФИДЕ заменила отстранение на штраф в 45 тысяч евро.

Украинская федерация подала апелляцию в CAS. Суд постановил, что из-за действий российской организации имела место угроза «территориальной целостности» Украины, а ее действия противоречат уставу и регламенту ФИДЕ. CAS посчитал штраф недостаточным наказанием и потребовал от Федерации шахмат России прекратить свою деятельность на оккупированных территориях в течение 90 дней. Если этого не произойдет, что российская организация должна быть исключена из ФИДЕ на срок до трех лет. Срок исполнения решения CAS истек 9 июня.

В заявлении ФИДЕ говорится, что санкции относятся только к Федерации шахмат России и не являются ограничением для шахматистов.

Международную шахматную федерацию возглавляет бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.