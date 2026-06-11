Европейский центральный банк впервые за три года повысил процентные ставки. Это реакция ЕС на кризис из-за войны на Ближнем Востоке
Совет управляющих Европейского центрального банка впервые с сентября 2023 года повысил процентные ставки по депозитам на 25 базисных пунктов.
Ставка по депозитам увеличена с 2% до 2,25%, базовая ставка — до 2,4%, маржинальная кредитная ставка — до 2,65%.
Комментируя это решение, президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что инфляция, вызванная войной на Ближнем Востоке, уже выходит за пределы только энергетического сектора и начинает распространяться на всю экономику.
До начала ближневосточного конфликта, как отмечает The Bell, ЕЦБ последовательно снижал ставку с пика в 4% — но теперь курс развернулся.
При этом Лагард говорит, что повышение ставки не превентивное — то есть ЕЦБ реагирует не на гипотетические будущие риски, а на уже наблюдаемые инфляционные последствия, поясняет Bloomberg.
По словам Лагард, самым большим риском было бы ничего не делать, потому что если дать инфляции разогнаться и выйти из-под контроля, то вернуть ее к целевому уровню будет намного труднее.