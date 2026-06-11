Авиасалон МАКС в 2026 году отменен. До этого его переносили три года подряд

Международный авиакосмический салон МАКС в 2026 году отменен. Соответствующее распоряжение правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Официально причины отмены форума не уточняются.

В правительственном плане мероприятий на 2027 год МАКС все еще присутствует.

МАКС — крупнейший авиасалон, проводящийся в России. До войны он проходил в подмосковном Жуковском каждые два года. В последний раз мероприятие состоялось в 2021 году.

В 2023 году власти заявили о переносе авиасалона на 2024 год, годом спустя его отложили еще на год. В 2025 году форум снова был перенесен. «МАКСа не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время», — говорил тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов.