В центре Екатеринбурга рейсовый автобус выехал на тротуар с людьми. Погибли четыре человека
Источник: "Екатеринбург Онлайн"
В центре Екатеринбурга произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает E1.ru.
Инцидент случился у храма «Большой Златоуст». Автобус, который проезжал перекресток, задел поворачивавший автомобиль, после чего выехал на тротуар, где в этот момент находились люди.
В результате погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Еще трех человек госпитализированы. Точное число пострадавших пока неизвестно.
В самом автобусе в момент ДТП находились 11 человек, они не пострадали.