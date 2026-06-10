В центре Екатеринбурга рейсовый автобус выехал на тротуар с людьми. Погибли четыре человека

В центре Екатеринбурга произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает E1.ru.

Инцидент случился у храма «Большой Златоуст». Автобус, который проезжал перекресток, задел поворачивавший автомобиль, после чего выехал на тротуар, где в этот момент находились люди.

В результате погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Еще трех человек госпитализированы. Точное число пострадавших пока неизвестно.

В самом автобусе в момент ДТП находились 11 человек, они не пострадали.