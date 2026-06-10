В Риге отменили концерт рэпера Xzibit. Властям не понравилось, что в 2025 году он трижды выступал в России

В Риге отменен концерт рэпера Xzibit из-за его недавних выступлений в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Delfi.

Шоу Xzibit в столице Латвии должно было состояться 19 сентября. Как пишет Delfi, «компетентные государственные органы» Латвии после получения информации о деятельности артиста в России заявили организаторам, что концерт не может состояться.

Сами организаторы отметили, что не располагают информацией о том, что шоу музыканта в РФ носили политический характер.

Xzibit в декабре 2025 года дал сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а в сентябре выступил на московском фестивале «Уличный драйв».

Xzibit был популярен в начале нулевых годов. Его самые известные и успешные альбомы — «Restless» 2000 года и «Man vs. Machine» 2002-го, продюсером которых был Dr. Dre.