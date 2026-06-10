Умерла актриса Людмила Чурсина

Актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Театра Российской армии. Место и время прощания с Чурсиной будут объявлены позднее. В Театре Советской армии (с 1993 года — Театр Российской армии) актриса служила с 1984 года.

Виталий Белоусов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Чурсина сыграла в десятках фильмов. Среди ее самых известных работ в кино фильмы «Донская повесть», «Угрюм-река», «Виринея», «Журавушка», «Щит и меч» и «Любовь Яровая».

В 1968 году за фильмы «Угрюм-река», «Виринея» и «Журавушка» она стала лауреатом Государственной премии РСФСР. Роль в «Журавушке» также была отмечена наградой международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

В 2014 году Чурсина поддержала аннексию Крыма, в 2022 году — вторжение войск РФ в Украину.

Подпись Чурсиной стояла под письмом против академика Андрея Сахарова «Позиция, чуждая народу», опубликованном в «Правде» в 1973 году. Однако она позднее уверяла, что ее поставили без ее ведома.