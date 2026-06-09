В России запретили фильмы «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе и «Убей своих любимых» с Дэниэлом Рэдклиффом

Красногвардейский районный суд Петербурга запретил на территории России фильмы «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Назови меня своим именем».

Суд постановил, что в этих картинах есть «деструктивная идеология», а сами они «вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям» и направлены на «изменение негативного отношения к ним [„нетрадиционным сексуальным отношениям“] на положительное путем навязывания сведений».

Фильм «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино вышел в 2017 году. Одну из главных ролей в нем исполнил Тимоти Шаламе. В 2018-м фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». В основе картины лежит роман Андре Асимана — он рассказывает историю 17-летнего Элио, который влюбляется в ассистента своего отца, молодого американского ученого.

Фильм «Убей своих любимых» снят Джоном Крокидасом и вышел в 2013 году. Он рассказывает историю молодости представителей поколения битников, в том числе — Аллена Гинзберга, Уильяма Берроуза и Джека Керуака.

Фильм «С любовью, Саймон» Грега Берланти вышел в 2018 году. Он основан на романе Бекки Альберталли и рассказывает об американском старшекласснике, который скрывает свою гомосексуальность.