В петербургском Заксобрании глава ликвидированной партии предложил «ударить ядерным оружием по сторонникам Бандеры». Ему отключили микрофон

Депутатам Законодательного собрания Петербурга предложили обратиться к Владимиру Путину с призывом ударить по Украине ядерным оружием.

Такое предложение озвучил член высшего совета партии «Социальная защита» Виктор Перов. Его пригласили выступить вместе с другими политиками, которые не представлены в Заксобрании.

В своем выступлении Перов высказался о ситуации в российско-украинской войне. По его мнению, «преступный режим Зеленского под патронажем Евросоюза» напал на Россию с целью «установить бандитский бандеровский неонацистский режим». Поэтому Путин «был вынужден» начать « », но «все пошло не так, как планировалось».

Поэтому считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирного соглашения и завершит СВО (цитата по «Бумаге»).

Договорить он не смог, так как ему выключили микрофон, отмечает «Ротонда».

3 июня Верховный суд РФ по иску Минюста ликвидировал Партию социальной защиты, созданную в 2012 году. Перов вступил в партию в 2018 году, в разные годы он был членом КПРФ и партии «Коммунисты России».