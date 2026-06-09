В петербургском Заксобрании глава ликвидированной партии предложил «ударить ядерным оружием по сторонникам Бандеры». Ему отключили микрофон
Депутатам Законодательного собрания Петербурга предложили обратиться к Владимиру Путину с призывом ударить по Украине ядерным оружием.
Такое предложение озвучил член высшего совета партии «Социальная защита» Виктор Перов. Его пригласили выступить вместе с другими политиками, которые не представлены в Заксобрании.
В своем выступлении Перов высказался о ситуации в российско-украинской войне. По его мнению, «преступный режим Зеленского под патронажем Евросоюза» напал на Россию с целью «установить бандитский бандеровский неонацистский режим». Поэтому Путин «был вынужден» начать «СВО», но «все пошло не так, как планировалось».
Поэтому считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирного соглашения и завершит СВО (цитата по «Бумаге»).
Договорить он не смог, так как ему выключили микрофон, отмечает «Ротонда».
3 июня Верховный суд РФ по иску Минюста ликвидировал Партию социальной защиты, созданную в 2012 году. Перов вступил в партию в 2018 году, в разные годы он был членом КПРФ и партии «Коммунисты России».