В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами

Верховный лидер Афганистана и глава «Талибана» мулла Хайбатулла Ахундзада издал указ, запрещающий членам группировки и госслужащим пользовался смартфонами. Об этом сообщает издание Afghanistan International, в распоряжении которого, как утверждается, оказался соответствующий документ.

Те, кто нарушит приказ, будут переданы в военные суды, утверждает издание. Что им грозит, не уточняется. Также был создан специальный список, в который вносятся имя, должность, место службы, мобильный оператор и номер телефона каждого человека, которому запрещено использование смартфона.

Издание Kabul Now утверждает, что после издания указа в соцсетях начало распространяться видео, на котором член «Талибана» уничтожает свой смартфон.

Кроме того, министерство образования выпустило указ, который запрещает студентам приносить смартфоны в учебные заведения.

С чем связаны эти указы, не уточняется.

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