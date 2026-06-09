На трассе рядом с резиденцией Путина на Валдае установили противодроновые сетки

Над парковками фур в Валдайском районе Новгородской области установили противодроновые ограждения. Фотографии с защитными сетками опубликовал 7 июня в своем телеграм-канале Олег Кашин, сообщив, что эти снимки прислали ему читатели.

«Агентство», проанализировав фотографии, пришло к выводу, что они сделаны на трассе примерно в 9 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае. Такие сети устанавливают на фронте и они способны защитить от небольших дронов или сбрасываемых с беспилотников боеприпасов, сообщили «Агентству» военные аналитики.

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев предполагает, что противодроновые сетки «нужны не для того, чтобы защитить грузовики от беспилотников (как на фронте), а наоборот, это для того, чтобы защититься от грузовиков».

Левиев напомнил, что в рамках украинской операции «Паутина» дроны были спрятаны в фурах. Когда грузовики приблизились к военным аэродромам, которые были целями атаки, у фур открылись крыши, дроны вылетели и нанесли удары.

Подробно об операции «Паутина» и ее результатах

Сколько бомбардировщиков уничтожила Украина в рамках операции СБУ? Какие дроны использовались при атаке? И каким может быть ответ России? Отвечаем на главные вопросы об операции «Паутина»

Подробно об операции «Паутина» и ее результатах

Сколько бомбардировщиков уничтожила Украина в рамках операции СБУ? Какие дроны использовались при атаке? И каким может быть ответ России? Отвечаем на главные вопросы об операции «Паутина»