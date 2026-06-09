Грузия ужесточает правила выдачи видов на жительство по учебе и по браку

Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет поправок, ужесточающих выдачу временных и постоянных видов на жительство для студентов и супругов граждан страны.

Так, для абитуриентов и студентов предлагается ввести обязательное предоставление сертификата о сдаче языкового экзамена по грузинскому или иностранному языку (в зависимости от программы обучения) или сдачу такого экзамена внутри страны в качестве условия для зачисления.

Для учебных заведений планируют установить квоту на иностранных студентов, а также обязать вузы под угрозой штрафа или отзыва аккредитации своевременно информировать власти об отчислении иностранцев.

Супруги граждан Грузии, если поправки будут приняты, не смогут сразу получить постоянный вид на жительство, как это происходит сейчас. Сначала им будут давать временный вид на жительство по браку (это станет новым основанием для выдачи ВНЖ). При этом перед тем, как получить такой документ, специальная комиссия проверит, не является ли брак фиктивным.

За фиктивные браки с целью получения гражданства или другого основания для пребывания в Грузии планируется ввести уголовную ответственность. Иностранцам будут грозить депортация и запрет на въезд в страну на срок от двух до 10 лет или лишение свободы на срок до двух лет, или домашний арест на срок от года до двух лет, или штраф.

По данным The Moscow Times, парламент Грузии рассмотрит пакет поправок 23 июня в ускоренном порядке.

В марте 2026 года Грузия ввела дополнительные ограничения для трудоустройства иностранцев, запретив им работать по найму без соответствующей визы или ВНЖ. Зарегистрированных в стране иностранных индивидуальных предпринимателей также обязали получать разрешение на работу.

Ужесточение правил власти Грузии объясняют борьбой с незаконной миграцией. По их оценкам, в стране нелегально проживают около 20 тысяч человек. Вид на жительство в Грузии, писала «Новая газета Европа» в апреле, имеют около 32 тысяч россиян — в основном студенты. Точных данных о том, сколько всего в Грузии находится российских граждан, нет. Предполагается, что речь идет как минимум о 50 тысячах человек.

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