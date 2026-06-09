Госдума ввела штрафы для владельцев сайтов, которые разрешают пользователям логиниться через гугл-аккаунты

Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы для владельцев сайтов, допускающих авторизацию с использованием аккаунтов иностранных сервисов — таких как Google и Apple.

Штрафы для физических лиц составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах через аккаунты иностранных сервисов был принят и вступил в силу еще в 2023 году. Однако до сих пор размер штрафов за его нарушение определен не был.

Тем пользователям, которые до вступления закона в силу уже зарегистрировались через иностранные аккаунты, была оставлена возможность продолжать использовать старый логин.