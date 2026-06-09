Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Он предусматривает создание базы IMEI и запрет открывать более 20 банковских карт
Источник: Meduza
Нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем, окончательном чтении второй пакет мер, направленных на борьбу с мошенничеством.
Среди основных новвоведений:
- запрет открывать более 20 банковских карт на одного клиента. Для контроля будет создана единая система учета платежных карт;
- возможность установки самозапрета на входящие международные звонки. Снять ограничение можно будет только при личном визите в МФЦ;
- операторы связи будут обязаны маркировать международные звонки;
- создание единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств связи IMEI с «черным списком» украденных или незаконно ввезенных в Россию телефонов;
- возможность для родителей оформить «детскую сим-карту» с фильтром контента;
- запрет закрывать сим-карту ранее, чем через 90 дней после ее активации;
- если банки и/или операторы связи не выполнили обязательства по противодействию мошенникам, их обяжут возместить ущерб.
Первое чтение новый пакет мер по борьбе с мошенничеством прошел в феврале 2026 года. Одобренная тогда версия законопроекта, в числе прочего, включала ряд инициатив, которые не вошли в финальный документ. Среди них автоматическая блокировка международных входящих звонков, если абонент не заявил об ином.