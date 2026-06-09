Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Он предусматривает создание базы IMEI и запрет открывать более 20 банковских карт

Нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем, окончательном чтении второй пакет мер, направленных на борьбу с мошенничеством.

Среди основных новвоведений:

запрет открывать более 20 банковских карт на одного клиента. Для контроля будет создана единая система учета платежных карт;

возможность установки самозапрета на входящие международные звонки. Снять ограничение можно будет только при личном визите в МФЦ;

операторы связи будут обязаны маркировать международные звонки;

создание единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств связи IMEI с «черным списком» украденных или незаконно ввезенных в Россию телефонов;

возможность для родителей оформить «детскую сим-карту» с фильтром контента;

запрет закрывать сим-карту ранее, чем через 90 дней после ее активации;

если банки и/или операторы связи не выполнили обязательства по противодействию мошенникам, их обяжут возместить ущерб.

Первое чтение новый пакет мер по борьбе с мошенничеством прошел в феврале 2026 года. Одобренная тогда версия законопроекта, в числе прочего, включала ряд инициатив, которые не вошли в финальный документ. Среди них автоматическая блокировка международных входящих звонков, если абонент не заявил об ином.

«Медуза» разбирала первую версию пакета мер

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