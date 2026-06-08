В США произошла стрельба недалеко от тренировочной базы сборной Англии на чемпионате мира по футболу

В городе Канзас-Сити (штат Миссури) произошла стрельба недалеко от базы, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Англия. Об этом сообщает The Athletic.

Инцидент произошел еще утром 6 июня на улице Трост-авеню, которая находится в 10 минут езды от базы. Прибывшие на место полицейские увидели большую толпу, которая начала разбегаться.

Всего в результате стрельбы пострадали девять человек, троих женщин госпитализировали.

Причина стрельбы неизвестна. Подозреваемых полиция не задерживала.

Reuters отмечает, что сборная Англия еще не прибыла на тренировочную базу в Канзас-Сити.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Матч открытия турнира пройдет в Мексике, а с ¼ финала вплоть до финала все встречи будут проходить в США.