В Новороссийске в результате удара дронов начался пожар на нефтеналивном комплексе

Украинские беспилотники в ночь на 8 июня нанесли удар по нефтеналивному комплексу в Новороссийске. На территории комплекса «Шесхарис» в результате атаки дронов начался пожар.

Журналисты Astra, проанализировав кадры очевидцев, пришли к выводу, что загорелась промышленная площадка «Грушовая», входящая в состав нефтеналивного комплекса. На площадке, по данным из открытых источников, находятся 47 топливных резервуаров общим объемом 1,25 миллиона кубометров.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в тушении пожара на территории перевалочного комплекса в Новороссийске участвуют 130 человек и 39 единиц техники.

«Шесхарис» — конечная точка магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. Перевалочный комплекс за последние несколько месяцев уже как минимум трижды атаковали дроны. Предыдущий раз беспилотники наносили удар по нему 22 мая.

Минобороны РФ объявило, что за ночь над регионами России и аннексированным Крымом были сбиты 310 беспилотников.

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