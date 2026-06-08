В Латвии впервые сбили залетевший в страну беспилотник

Истребители сбили в Латвии беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

Как сообщили вооруженные силы Латвии, беспилотник был уничтожен истребителями ВВС Франции, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Какой стране принадлежал сбитый беспилотник, не уточняется.

Delfi уточняет, что это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии.

Жители Лудзенского и Резекненского краев страны получили на телефоны «оранжевое» предупреждение об угрозе в воздушном пространстве, которое означает, что необходимо искать укрытия.

За последние несколько месяцев дроны неоднократно залетали в воздушное пространство Эстонии, Литвы и Латвии. Власти этих стран заявляли, что это были украинские беспилотники, которые залетали в воздушное пространство из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы. Россия, в свою очередь, обвиняла страны Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство украинским дронам для атак по российским регионам.

В начале мая в Латвии произошел политический кризис из-за того, что в воздушное пространство страны залетели два украинских беспилотника со стороны России. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку, его обвинили в том, что вооруженные силы не могут обеспечить безопасность страны. После этого правящая коалиция Латвии распалась.