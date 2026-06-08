В Крыму украинский беспилотник ударил по поезду Москва — Симферополь. Движение пассажирских поездов на полуострове остановлено
Источник: Сергей Аксенов
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь.
В результате атаки погиб помощник машиниста, ранен машинист. Пассажиры не пострадали.
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено, объявил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». После атаки дрона пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крыма, были эвакуированы.
Пассажиров поезда Москва — Симферополь и двух поездов Санкт-Петербург — Симферополь отправили в Симферополь на автобусах.