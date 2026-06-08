Школьники пожаловались на задания ЕГЭ по русскому языку: там опечатки и текст «русофоба» Александра Иличевского

В России 4 июня прошел единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. После экзамена ученики, родители и учителя стали жаловаться на содержание экзаменационных материалов. Жалобы, в частности, опубликовала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В задании, где предлагалось отметить слова, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук, один из вариантов ответа был напечатан так — «позвалаА». По словам некоторых выпускников, из-за опечатки они потратили время, пытаясь понять, какой вариант считать правильным.

Претензии возникли и к тому, что темы по текстам Олега Куваева, Владимира Санина и Александра Иличевского не соответствовали содержанию произведений.

Кроме того, людей, написавших Мизулиной, возмутил сам факт того, что в экзаменационные задания включили произведение «русофоба» Иличевского — «автора, который осуждает Россию и ее историю». Иличевский — лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга» — более 10 лет живет в Израиле. Он публично осуждал аннексию Крыма в 2014 году, а в 2022 году был одним из тех, кто подписал антивоенное обращение.

Рособрнадзор признал, что в задании на ударные гласные была допущена опечатка. Однако, заявили в ведомстве, ударная буква все-таки была выделена, «поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания».

«Предположения о несоответствии текстов и тем в задании с использованием текстов О.М. Куваева и В.М. Санина не подтвердились», — сообщило надзорное ведомство на своей странице во «ВКонтакте». Выбор текста Иличевского для экзамена Рособрнадзор комментировать не стал.

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