Apple представила обновленную версию Siri. Она станет ИИ-помощником 

Apple провела ежегодную конференцию Worldwide Developers Conference (WWDC), на которой представила обновления своих продуктов. Одним из главных стала Siri AI — новая версия голосового помощника Apple на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Siri AI станет похожа на ИИ-помощников, которые отвечают на вопросы пользователей и помогают им решать повседневные задачи. Она получит более выразительный голос, сможет распознавать то, что отображается на экране пользователя, и взаимодействовать с его приложениями. У нее появится и собственное приложение, похожее на приложения чат-ботов ChatGPT или Gemini. В нем можно будет общаться текстом или голосом. Оно будет сохранять диалоги со всех устройств пользователя.

Siri AI будет доступна на разных устройствах Apple, включая iPhone, iPad, Apple Watch и Apple Vision Pro. Точную дату массового запуска Siri AI компания не назвала, сообщив лишь, что бета-версия станет доступна позже в 2026 году, первоначально только на английском языке.

Нынешняя конференция WWDC — последняя для Тима Кука в качестве генерального директора Apple. С 1 сентября эту должность займет Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения.

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